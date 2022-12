Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2022 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 27 dicembre 2022)DEL 27 DICEMBREORE 09:05 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. RACCOMANDIAMO PRUDENZA ALLA GUIDA PER CHI È IN VIAGGIO SULL’A1-NAPOLI, SEGNALATO INCIDENTE TRA ANAGNI E FERENTINO DIREZIONE NAPOLI. PER IL RESTO SITUAZIONE DEL TRAFFICO TUTTO SOMMATO TRANQUILLA IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, NON VENGONO SEGNALATE PARTICOLARI CRITICITÀ. RICORDIAMO LA CHIUSURA DELLA PONTINA A PORTO BADINO NELLE DUE DIREZIONI PER LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE BADINO, IL TRAFFICO PESANTE È DEVIATO SUL PERCORSO DELLA MIGLIARA 53 IN DIREZIONE APPIA DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral