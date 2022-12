Ultime Notizie – Ucraina | muore in India deputato russo critico su guerra

(Di martedì 27 dicembre 2022) Pavel Antov è precipitato dal terzo piano dell’albergo in cui si trovava. Due giorni prima, nella stessa struttura, era morto un amico del parlamentareIl parlamentarePavel Antov, che recentemente aveva criticato il presidenteVladimir Putin per lainma poi aveva ritrattato le proprie dichiarazioni, è morto a Odisha, in, il 24 dicembre scorso, cadendo dal terzo piano dell’albergo in cui alloggiava. Il suo corpo è stato trovato davanti all’albergo. La polizia ha parlato di sospetto suicidio: l’uomo era apparso depresso per la morte, avvenuta due giorni prima, dell’amico Vladimir Bidenov, trovato privo di sensi nella sua stanza, nello stesso albergo di Odisha e dichiarato morto al suo arrivo in ospedale. Secondo l’ambasciata russa – riporta ...

Sky Tg24

... Barry Keoghan si messaggia con Kumail Nanjiani per averesul sequel LEGGI - Eternals: Kumail Nanjiani parla dell'accoglienza tiepida e della scena dei titoli di coda alternativa Nelle...In Cina si è osservata un'esplosione di contagi nellesettimane. Molti anziani non sono vaccinati o hanno ricevuto solo due dosi. Il numero di casi e di morti Covid non è chiaro, in ... Guerra Ucraina Russia, news. Medvedev: "Nostro obiettivo è abbattere regime di Kiev" La manovra finanziaria arriva in Senato con in dote l'istituzione di una fondazione denominata Centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore. Sull'onda dello European Chips Act ...Il nuovo film di Damien Chazelle, Babylon, sta per debuttare anche nei cinema italiani, ma all'estero è già un successo e la pellicola contiene molti omaggi a un altro classico Singin' in the rain. Sc ...