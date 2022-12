Salutate l’app Immuni dal 31 dicembre 2022

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 27 dicembre 2022) Vi sblocchiamo un ricordo.. Ve la ricordate? Era quella piattaforma, realizzata da BendingSpoon su indicazione del ministero della Salute, che fungeva da tracciamento per potenziali contagi con una persona che aveva avuto il Covid-19. Il suo successo – in verità molto, molto breve – è stato concentrato nel periodo iniziale della pandemia:di tracciamento, all’interno della quale dovevano essere inseriti dei dati sanitari con il consenso dell’utente (tra cui anche eventuali tamponi covid positivi), permetteva agli utenti di avere contezza (non propriamente in maniera immediata, in molti casi) di contatti con persone positive. Questo poteva far scattare prudenzialmente l’autoisolamento e – di conseguenza – gli opportuni accertamenti del caso sul proprio stato di salute. In verità, alcuni malfunzionamenti o ritardi nel ...