Pierpaolo Pretelli | bacio con la Gregoraci di fronte a Giulia | non è una novità

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 27 dicembre 2022) Durante la serata Santo Stefano, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 7. Un appuntamento davvero ricco di argomenti. E tra le tanteabbiamo sicuramente notato qualcosa di diverso in studio. Sonia Bruganelli è diventata nonna e starà fuori Italia per diversi giorni. Al suo posto sono arrivati i due conduttori del GF Vip Party, nonché ex concorrenti: Soleil Sorge e. Proprio di quest’ultimo vogliamo parlare. Appena l’ex gieffino è arrivato in studio, la regia ha deciso di mandare in onda una clip decisamente particolare… GF Vip 7,opinionista: in onda di nuovo ilcon ElisabettadiSalemi...