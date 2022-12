Patto Leao più Zaniolo | Maldini lo fa davvero

CalcioMercato.it

Milan, risale Zaniolo per il dopo: intanto, c'è ilper il portoghese A prescindere dal suo rinnovo o meno, il Milan continua a cercare un rinforzo per l'attacco, guardando, più che a ...Il Milan, sotto questo aspetto, sa che monetizzerà il cartellino dianche se avrà un anno di contratto. Di certo non ci sarà cessione a gennaio. In più c'è una cosa che sta emergendo dalle sacre ... Doppia svolta Leao: patto e scelta per l’erede Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Il giocatore ha fatto ritorno a Milanello. E' pronto pero tornare a dare una mano alla squadra. Queste saranno le settimane del rinnovo ...