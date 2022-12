Non trovare l’auto | uno dei peggiori incubi degli automobilisti italiani

Leggi su velvetmag

(Di martedì 27 dicembre 2022) Si avvicina il Natale, un periodo dell’anno in cui moltisi recano nei centri commerciali o nelle vie principali dello shopping per fare i loro acquisti e in tanti, dopo aver comprato i regali, hanno paura di non. Secondo un’indagine condotta da Parclick, la principale compagnia di prenotazione di parcheggi online in Europa con più di un milione di utenti attivi, settesu dieci temono proprio di non ricordare dove hanno parcheggiato. Non, tra le paure più ricorrentiNon, un pensiero fisso Dal sondaggio condotto dall’azienda di prenotazione parcheggi si chiedeva agli, tra le ...