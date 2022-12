Corriere dello Sport

Durante la sfida dell' Indonesia contro il Brunei nel match di AFF Championship, torneo a cui partecipano dieci nazionali,Pranata sul 2 - 0 ha avuto l'occasione enorme di firmare il tris, ...... in versione digitale , per raccontare un'amicizia e rivivere l'emozionante storia del ... Hachiko ha ispirato libri e film tra cui il film di Seijir K, Hachik Monogatari, e Hachiko di ... Incredibile Yama Pranata, il gol sbagliato a porta vuota è clamoroso! INDONESIA - Ora anche Hansamu Yama Pranata, difensore centrale del Perija Jakarta, club che milita nella serie a indonesiana, entra di diritto a far parte della lunghissima lista di giocatori che nell ...Nonostante il largo successo della sua Indonesia, Yama Pranata non può essere del tutto felice: clamoroso l'errore con lo specchio spalancato.