Il governo ucraino punta a un summit di pace a fine febbraio

Leggi su linkiesta

(Di martedì 27 dicembre 2022) Se la Russia accetterà di essere perseguita per i suoi crimini di guerra da un tribunale internazionale, l’Ucraina proporrà di organizzare aun vertice di. In una intervista all’Associated Press, il ministro degli EsteriDmytro Kuleba spiega che per Kyjiv questa è la precondizione essenziale per qualsiasi negoziato. In caso di assenso da parte di Mosca, ilpotrebbe proporre di fissare ilnella sede delle Nazioni Unite a New York con il segretario generale dell’Onu António Guterres come possibile mediatore del negoziato La portavoce Onu Florencia Soto Nino-Martinez ha risposto in modo diplomtico all’Associated Press affermando che Guterres «può mediare solo se tutte le parti lo desiderano». Kuleba ha rivelato che il ...