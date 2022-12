Genoa | Ufficiale il ritorno di Criscito

(Di martedì 27 dicembre 2022) Ilha reso noto che dal 2 gennaio 2023 Domenicotornerà a vestire il rossoblu per aiutare la squadra a trovare la promozione Domenico, dopo una breve parentesi canadese, torna ad indossare il rossoblu del. A comunicarlo è la società sui propri canali. ?? ????? ?? pic.twitter.com/ptvQF6tQNt—CFC (@CFC) December 27, 2022 Dal prossimo 2 gennaio il difensore tornerà quindi con il gruppo, alla ricerca della promozione in Serie A. Non sono ancora stati resi noti i dettagli del contratto, ma dovrebbe aver firmato fino al termine della stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Corriere dello Sport

