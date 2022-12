Gakpo nella top ten delle cessioni del Psv | quali sono le altre? La classifica

Sport Fanpage

L' Olanda ha messo in vetrina Cody(classe 1999 del PSV Eindhoven ) e il più esperto Wout Weghorst : il primo, goleadorfase a gironi contro Senegal, Ecuador e Qatar, salvo poi eclissarsi ...... caccia all'affare: va da sé che in questa sede non usciranno i nomi più scontati, come Cody, ... Ha da poco perso un amico, ucciso dalla polizia iraniana:città dei diritti la sua ... Gakpo al Liverpool, colpo di mercato record per il PSV: nella notte lo ... Nessuno sa esaltarsi nel Boxing Day meglio della Premier League: questa volta la vera bomba non arriva dal campo, bensì dal mercato. Il Liverpool ha appena chiuso l'affare per Cody Gakpo, del PSV… Leg ...Il Liverpool accende la sessione di mercato invernale piazzando il colpo Gakpo. I Reds hanno ufficializzato ieri un trasferimento da circa 42 milioni di euro, anticipando il Manchester United e gli al ...