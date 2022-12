Covid Cina oggi | verso stop quarantena per viaggiatori in arrivo

TGCOM

Allungo in solitaria di Saipem (+3%), seguita da Moncler (+1,91%), spinta dalle riaperture post -annunciate in. Acquisti anche su Eni (+1,26%) e Tenaris (+1,24%), nonostante i pochi ...Cade un'altra misura della politica 'zero virus'. Le restrizioni avevano tagliato fuori il Paese dal resto del mondo Cade un'altra misura della politica zeroin. Il gigante asiatico ha annunciato dall'8 gennaio 2023 lo stop alla quarantena per i viaggiatori in arrivo nel Paese, i quali dovranno solo mostrare l'esito negativo di un tampone ... Cina travolta dal Covid, esperti: "Si rischia un milione di morti" (ANSA) - TOKYO, 27 DIC - I viaggiatori provenienti dallla Cina in arrivo in Giappone saranno obbligati a fare un test Covid a partire da venerdì, e i positivi dovranno sottoporsi ad una quarantena di ...: accadrà qualcosa di catastrofico, molto peggio del virus. Abhigya Anand, il 14enne che aveva previsto il Covid, ha fatto una nuova e agghiacciante profezia. Il ragazzo, astrologo di fama internazion ...