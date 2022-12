Calciomercato Inter – Dumfries può partire | occhi su un vecchio pallino

InterLive.it

Ovviamente bisogna stare sempre attenti a Milan e. La Juve è una buona squadra, ma con quello che sta succedendo nel club diventa tutto più complicato'.Commenta per primo Ripresa degli allenamenti per il Napoli che ha iniziato a preparare la sfida contro l'che aprirà il 2023 partenopeo. La squadra di Spalletti , dopo una sessione di attivazione in palestra, ha svolto lavoro tecnico, allenamento aerobico e partitella a campo ridotto. Come riporta ... Affare fatto e UFFICIALE: Juve-Inter, scambio immediato a impatto zero Calciomercato Inter, de Vrij verso la Ligue 1 In casa Inter fa sempre di più discutere il futuro di Stefan De Vrij. Il difensore ex Lazio come ormai evidente a tutti vista la scadenza del contratto ...Il Napoli attende di ripartire, ma occhio all'annuncio che interessa anche Victor Osimhen. Ora sì che i tifosi tremano davvero ...