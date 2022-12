Napoli Village - Quotidiano di informazioni Online

"La sosta ha fatto bene al Napoli" . L'agente FIFAè intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni: Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo ..." Nell'ultima mezz'ora di gioco introdurrei il tempo effettivo" . L'agente Fifaè intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni: Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato ... Antonio Ottaiano in concerto nella casa circondariale di Fuorni a Salerno - Napoli Village - Quotidiano di NAPOLI - Sempre sul fronte della solidarietà e costantemente vicino a chi ha bisogno di sostegno, l'attore e cantante Antonio Ottaiano il prossimo 4 gennaio ...L'ex manager di Lorenzo Insigne ha parlato del momento che vive il Napoli di Spalletti in vista della ripresa del campionato del mese di gennaio.