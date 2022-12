LA NAZIONE

La rete de 'I borghi più belli d'Italia' conta più di 300 comuni, riconosciuti come gemme di un'Italia nascosta, tutta da ...... costituiscono il pregio del mondo antico diDonato in Poggio che domina le valli con l'aspetto ...Arancione conferito dal Touring Club a tutto il territorio comunale di Barberinoe un'... Tavarnelle, San Donato in Poggio entra a far parte dei borghi più belli d'Italia La rete de 'I borghi più belli d'Italia' conta più di 300 comuni, riconosciuti come gemme di un'Italia nascosta, tutta da scoprire ...(ANSA) - BARBERINO TAVARNELLE (FIRENZE), 26 DIC - San Donato in Poggio (Firenze) entra a far parte della rete de I borghi più belli. Il paese, che si trova nel comune di Barberino Tavarnelle, nel Chia ...