Oroscopo Paolo Fox martedì 27 dicembre 2022 | i segni fortunati di oggi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 26 dicembre 2022)è il 27e nonostante il Natale sia ormai passato, l’aria di festa continua ad invadere strade, piazze e città! Come stanno andando i festeggiamenti? Abbuffate, regali ma anche tanto meritato relax! Tra un boccone e l’altro scommetto però che siete curiosi di sapere cosa hanno in serbo per voi le stelle! Ci sarannomaggiormentedi altri? Come andrà il lavoro? E l’amore? Scopriamo tutto insieme all’, segno per segno, dell’amatoFox! Ecco a voi qualche anticipazione rilasciata a DiPiù, di cui riportiamo un estratto.Fox 27: Ariete, Toro e Gemelli ?Fox Ariete: Devi ancora smaltire qualche tensione ...