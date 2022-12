Lewandowski | «Il prossimo Mondiale? Non dipende dal mio fisico ma da ciò che circonda il calcio»

(Di lunedì 26 dicembre 2022) L’attaccante del Barcellona, Robert, ha rilasciato un’intervista a Mundo Deportivo in cui parla delin Qatar e del suo futuro. La sua Polonia ha raggiunto gli ottavi di finale contro la Francia. Aviene chiesto un bilancio delper la Nazionale. «Penso che abbiamo raggiunto i nostri obiettivi. Abbiamo giocato contro la Francia dopo una buona prima fase. Nel primo tempo abbiamo giocato bene, abbiamo avuto occasioni. Dopo la sosta non siamo stati abbastanza bravi ma abbiamo perso solo contro le due squadre arrivate in finale, Francia e Argentina. Potevamo giocare meglio ma insisto: abbiamo raggiunto i nostri obiettivi e tutto questo è positivo». Ai prossimi Mondiali avrai 37 anni. Lo giocherai?risponde: «Nondal mio ...

Calciomercato.com

Commenta per primo Robertnon ha dubbi: ilPallone d'Oro lo vincerà Leo Messi . L'attaccante polacco, ora al Barcellona, ha fatto la sua previsione, non di certo impossibile: 'Potrebbe esserci un altro ...... "Certo, potrebbe esserci un altro giocatore che gioca per lo stesso club, ma c'è solo un Mondiale che decide chi vincerà la prossima edizione - dice- . Leo ora è di sicuro al vertice". ... La previsione di Lewandowski: 'So già chi vincerà il prossimo ... Nel 2021, Robert Lewandowski è stato molto vicino a vincere il Pallone d'Oro, ma il trofeo è andato per la settima volta a Leo Messi e secondo il polacco l'argentino ...Robert Lewandowski è pronto a ripartire: dopo la parentesi ai Mondiali, l'attaccante pensa alla ripresa della stagione con il Barcellona.