Covid oggi Lazio | 440 contagi | a Roma 276 casi

(Di lunedì 26 dicembre 2022) (Adnkronos) – Sono 499 i nuovida coronavirus26 dicembre nel, secondo i dati dell’ultimo bollettino-19. Non si registrano morti.“nelsu 499 tamponi molecolari e 2.963 tamponi antigenici per un totale di 3.462 tamponi, si registrano 440 nuovipositivi (-1.713), sono zero i decessi (-2), sono 657 i ricoverati (+15), 25 le terapie intensive (stabili) e +1.051 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,7%. Icittà sono a quota 276”, comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. Nella Asl1 sono 101 i nuovie zero i decessi nelle ultime 24h, nella Asl2 71 ...

Adnkronos

È lo scenario, quasi inedito per il periodo ma ormai sempre più ricorrente,sul litorale dove ... per via del. .Lo hanno annunciatole autorità sanitarie cinesi che dall'inizio di dicembre hanno iniziato progressivamente ad allentare le rigide misure antiadottate nell'ambito della politica 'Zero ... Covid oggi Sardegna, 220 contagi: bollettino 25 dicembre Un alto funzionario della Sanità nella città di Qingdao ha rivelato che in quella singola metropoli cinese, ogni giorno, vengono registrati circa mezzo milione di contagi da Covid. I numeri erano stat ...SPETTACOLI A Bari va in scena "La Traviata", melodramma verdiano fino al 28 DICEMBRE SAGRE E FESTE Spaccabari: la mostra di presepi e pittura fino al 27 DICEMBRE ...