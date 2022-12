Benitez | Scudetto al Napoli? Ha quello che serve e la sosta potrebbe giovarle

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Rafa, ex allenatore del, ha rilasciato una lunga intervista a Repubblica. Queste le su parole: Come si gestisce una pausa lunga cinquanta giorni? "È abbastanza per recuperare, mentalmente e fisicamente. Prima il riposo, poi gli allenamenti man mano più intensi, infine le amichevoli. -afferma- Alcune squadrero faticare a ritrovare il passo. Ma chi fin qui ha puntato sull'intensità, guadagnerà dalla pausa, che restituirà energie". Con tante partite in poco tempo, da gennaio a giugno, sarà importante la rotazione nell'impiego dei giocatori? "Lo sarà nella parte finale dei tornei. Adesso le squadre cercheranno continuità, puntando sui calciatori più affidabili. - prosegue- Solo chi ha avuto tanti giocatori impegnati negli ultimi turni del Mondiale dovrà ...

