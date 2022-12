Antonella Mosetti “fa morire” Giuliacci | “Poraccio | era vecchio” Ma lui risponde in diretta

Tag24

... a Castelporziano i marciatori, in casa dei campioni olimpiciPalmisano e Massimo Stano. ... Paolo Dal Molin (Fiamme Oro), Eleonora Marchiando (Carabinieri), Nicla(Bracco Atletica), ...Gaffe social diche dà per morto il noto Colonnello Giuliacci. Lui, però, risponde a modo in diretta... Sta diventando virale una gaffe avvenuta poco tempo fa e che ha visto protagonista... La gaffe di Antonella Mosetti sul colonnello Giuliacci e la risposta in ... Che gaffe in diretta! Come ogni cosa social che si rispetti, anche questa è diventata virale in men che non si dica ...Un cross-over tra social e televisione. Ma anche tra realtà e figuracce clamorose Problemi che nessuna live di TikTok potrà mai risolvere: se fai una brutta figura, non c’è filtro che tenga. La figura ...