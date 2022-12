Ucraina | ma anche Iran | l' Urbi et Orbi di Papa Francesco fa la storia

(Di domenica 25 dicembre 2022) Nel giorno di Natale, ecco l'etdi, una lunga e toccante riflessione sul Natale, un discorso che poi spazia fino alla guerra, la fame e l'indifferenza. "Se vogliamo che sia Natale, il Natale di Gesù e della pace, guardiamo a Betlemme e fissiamo lo sguardo sul volto del Bambino che è nato per noi. E in quel piccolo viso innocente, riconosciamo quello dei bambini che in ogni parte del mondo anelano alla pace", esordisceaffacciandosi alla Loggia centrale della Basilica di San Pietro. Ma il primo pensiero è per l': "Il nostro sguardo si riempia dei volti dei fratelli e delle sorelle ucraini, che vivono questo Natale al buio, al freddo o lontano dalle proprie case, a causa della distruzione causata da dieci mesi di guerra. Il Signore ci renda ...

Ma non c'è solo la guerra inperché "il nostro tempo sta vivendo una grave carestia di pacein altre regioni, in altri teatri di questa terza guerra mondiale". Uno sguardo particolare ..."Questa mattina è stato lanciato un allarme aereo in. Lo riporta l'Ukrainska Pravda. A darne notizia èil Guardian precisando che "le sirene stanno suonando a Kiev e in altre regioni ... Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Putin: "Pronti a ... La guerra entra nel suo giorno 305. E anche nel giorno di Natale le bombe sull'Ucraina non si fermano. Anzi, Vladimir Putin sembra aver ordinato il massacro di Natale. I russi infatti… Leggi ...Sviatoslav Shevchuk, ha concelebrato la Santa Messa della Nnotte di Natale nella Chiesa di Sant'Alessandro a Kyiv. La Santa Messa è stata presiedutata dal Nunzio apostolico in Ucraina, l'Arcivescovo V ...