Ruba vino da un ristorante di Castellammare | arrestato 56enne

(Di domenica 25 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della sezione radiomobile didi Stabia hannoper furto aggravato undel posto. E’ stato sorpreso poco dopo aver forzato la porta di unin Via Filosa. Aveva portato via dai locali 10 bottiglie die champagne per un valore di circa 700 euro. La refurtiva è stata restituita al proprietario. Ilè ora in carcere. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

NapoliToday

