“Per me non esisti” | Onestini chiude con Nikita al GF Vip ma lei ancora non sa di aver scansato un fosso – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 25 dicembre 2022) TraPelizon e Lucal’intesa dei primi giorni è totalmente svanita. L’ex tronista ha dichiarato di non essere interessato alla collega di reality ma osserva ogni suo passo “falso” e lei, giustamente, si è stancata. “Per me non”,conal GF Vip Ieri sera, nella Casa del Grande Fratello... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.