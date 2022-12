(Di domenica 25 dicembre 2022)è tornato ancora una volta sul mercato dopo aver risolto il suo contratto con il Siviglia:a chiora Eternamente presente sul mercato sin dalla giovane età, in questa settimanaha risoltocontrattualmente il contratto che lo vincolava al Siviglia. Può interessare a qualcuno in Serie A? Negli anni passati più volte lo si è accostato a Juventus e Milan. L’ultima in ordine di tempo, nella scorsa sessione di mercato, è stata la Fiorentina ma non c’è stata alcuna concretizzazione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

È finita l'avventura dial Siviglia . Il trequartista spagnolo, arrivato in estate dopo l'addio al Real Madrid, ha rescisso il suo contratto ed è oraa parametro zero . Dopo aver appreso la notizia, la sua ...Francisco Alarcon Suarez, meglio noto come, ha risolto consensualmente il contratto che lo legava al Siviglia e adesso saràdi legarsi con una nuova squadra a parametro zero. Lo rende noto lo stesso club andaluso con un tweet ... Isco è libero: sotto a chi tocca Isco è tornato ancora una volta sul mercato dopo aver risolto il suo contratto con il Siviglia: sotto a chi tocca ora Eternamente presente sul mercato sin dalla giovane età, in questa settimana Isco h ...Calciomercato, Isco ha terminato la sua avventura al Siviglia. Il trequartista malagueño è svincolato e in questo articolo vedremo quali sono le squadre di Serie A disposte ad ingaggiarlo a parametro ...