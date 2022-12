I dati mostrano che possiamo parlare di bambini iperconnessi

Leggi su giornalettismo

(Di domenica 25 dicembre 2022) Quanto è presente lo smartphone – o comunque i dispositivi connessi a internet – nella vita dei, anche dei più piccoli? Una ricerca di Di.Te (Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche) in collaborazione con la Società Italiana di Pediatria Condivisa (Sipec) suggerisce una risposta molto chiara: troppo. Si può, leggendo idi questo studio, diche hanno profili social già tra i 5 e i 6 anni (nello specifico, 1 su 3 di loro). LEGGI ANCHE >>> Il videogioco prescritto dai medici per migliorare deficit d’attenzione e iperattivitàiperconessi, quanto è presente lo smartphone nella vita dei più piccoli? Ben al di là del fatto che in Italia serva avere 14 anni per avere un profilo social, il 33% dei bimbi tra i 5 e i 6 anni avrebbe ...