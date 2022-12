leggo.it

Insomma per inon è stato affatto un anno semplice , un anno che anche per loro ormai si ... l'anno scorso le cose non sono andate benissimo, visto che ha trascorso proprio lacon la ...... alladella finale di X Factor , come riferisce l'Ansa, ha risposto a qualche curiosità ... "Ecco come sto oggi" https://t.co/nWPeYxNZEy #sanremo2023 ##fedez BlogTivvu.com (@... Ferragnez, vigilia sulla neve: arriva Babbo Natale con i regali per Leone e Vittoria. Ma qualcosa va storto Vigilia di Natale 2022 vip, ecco a voi una gallery con tutti i post di auguri pubblicati dai personaggi dello spettacolo e della musica ...In casa Ferragnez si respira in pieno aria natalizia: anche i look casalinghi di Leone e Vittoria si sono fatti a tema ...