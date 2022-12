Calenda | “Doveroso ringraziare Draghi ancora una volta”

(Di domenica 25 dicembre 2022) ROMA – Il leader di Azione Carlo(foto) definisce “pacata, autorevole e senza polemiche o rancori, davvero bella” l’intervista rilasciata dall’ex premier Marioal Corriere della Sera. Poi aggiunge: “In un’epoca in cui dimentichiamo tutto e tutti subito, èringraziarlounaper quanto ha fatto per l’Italia”. L'articolo L'Opinionista.

Agenzia Nova

