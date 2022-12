Natale | è corsa ai fornelli | 2 | 8 ore in cucina e cena in famiglia con piatti tipici

La Gazzetta dello Sport

allo shopping delle ultime ore approfondimento Turismo, raddoppiati i visitatori stranieri ...4 miliardi di euro la spesa quest'anno per i regali di. Il 42% degli italiani si è mantenuta ...Scatta laai fornelli con gli italiani che trascorreranno quasi tre ore (2,8) in cucina per imbandire le tavole delche oltre nove su dieci (91%) hanno scelto di consumare a casa propria o con ... La corsa delle feste: come organizzarsi per continuare a correre è corsa ai fornelli, 2,8 ore in cucina. Vince menu tradizione regionale.Regali utili e in famiglia per una spesa media di 197 euro a persona ...Natale a casa con parenti e amici, davanti a piatti tradizionali, per la maggior parte degli italiani, secondo l'associazione dei consumatori. Corsa al regalo last minute, tra i doni preferiti i solit ...