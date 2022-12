Milano | due rapinatori arrestati in flagranza di reato L’accaduto

(Di sabato 24 dicembre 2022), dueindi. Ecco cosa è emerso dopo la ricostruzione dei fatti Una vigilia di Natale amara per due giovani marocchini di 25 e 23 anni,dalla Polizia di Stato acon l’accusa di rapina aggravata in concorso. I due giovani sono stati fermati inper ilin via Rismondo. Secondo la ricostruzione dei fatti, un uomo di 35 anni, dopo essere uscito da lavoro, si era recato presso una tabaccheria, quando è stato circondato da tre ragazzi, che lo hanno colpito con calci e pugni al costato e al volto. Inoltre, i tre giovani hanno minacciato con un coltello la vittima, sottraendogli un marsupio e due cuffie wi-fi. Subito è stata allertata la Polizia di Stato, che in pochi ...

Agenzia ANSA

