Finti vaccini Covid | Camila Giorgi indagata per falso ideologico

Leggi su sportface

(Di sabato 24 dicembre 2022) C’è anche il nome della tennistanel faldone dell’inchiesta della procura di Vicenza sul presunto giro di finte vaccinazioni anti-per ottenere il green pass. Lo fa sapere Il Giornale di Vicenza. Il reato ipotizzato sarebbe quello di. L’indagine della squadra mobile della questura, coordinata dal pubblico ministero Gianni Pipeschi, era iniziata un anno fa dopo una segnalazione dell’Usl 8 per via del consistente numero dirichiesti dallo studio vicentino della dottoressa Grillone Tecioiu. Tra i nomi noti ci sarebbe anche quello della cantante vicentina Madame. Entrambe, però, sarebbero coinvolte in un troncone più marginale dell’inchiesta. Le carte sarebbero già state trasmesse alla Federazione italiana tennis. Atp e Wta avevano minacciato ...