(Di sabato 24 dicembre 2022)diha rivelato il titolo del suo anime. L’attore, interprete di Mike sin dalla prima stagione dell’amatissima serie Netflix, ha rilasciato una nuova intervista a WIRED al fianco del regista di Pinocchio, Guillermo del Toro, rispondendo ad alcune domande dei fan. Ha quindi confessato di amare il genere anime, citando poi Death Note quando gli è stato chiestoe fosse la sua opera preferita. Ladi IT ha quindi chiesto a del Toro se avesse visto Chainsaw Man, ma entrambi hanno ammesso di non aver ancora avuto modo di godersi lo show.

ScreenWorld

Di recente, durante un'altra intervista, la Brown ha parlato di un altro bacio che dato per esigenze di copione: quello conin Stranger Things . " È un pessimo baciatore ", ha ...Fra le new entry ritroveremo anchee McKenna Grace che sono già pronti a tornare nei panni dei loro personaggi, Trevor e Phoebe Spengler. Il primo ha detto: Grace dala canto suo spiega: ... Finn Wolfhard, qual è l'anime preferito della star di Stranger Things Chainsaw Man: Finn Wolfhard e Guillermo del Toro parlano dell'anime durante una nuova intervista per il film "Pinocchio".Finn Wolfhard e McKenna Grace, due delle new entry nella popolare saga di Ghostbusters, sono pronti a tornare sul ...