Draghi | Italia al centro dell' Europa | serve coesione e dialogo

Leggi su agi

(Di sabato 24 dicembre 2022) AGI - "Se guardo alle sfide raccolte e vinte in soli venti mesi di governo, c'è da sorridere a chi ha detto che me ne volessi andare, spaventato dall'ipotesi abisso di una recessione che fino a oggi non ha trovato riscontro nei dati. Ero stato chiamato a fare, dopo una vita, un mestiere per me nuovo e l'ho fatto al meglioe mie capacità. Sarei dunque rimasto volentieri per completare il lavoro, se mi fosse stato consentito". Lo dice l'ex premier Marioin un'intervista al 'Corrierea Serà. Poi aggiunge: "Faccio il nonno, ho quattro nipoti. E mi godo il diritto dei nonni di poter scegliere che cosa fare. Anche per questo ho chiarito che non sono interessato a incarichi politici o istituzionali, nè innè all'estero". L'ex presidente del Consiglio prosegue: "Adesso siamo in un contesto ...