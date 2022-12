Ciclismo | si ritira Marco Canola “Momento difficile | emozioni contrastanti”

(Di sabato 24 dicembre 2022) Purtroppo non sarà un Natale da sogno questo per. L’aveva già annunciato qualche settimana fa: “Se non troverò una squadra entro il 2022 lascerò il” e così sarà. Il corridore classe 1988 appende la bicicletta al chiodo dopo le vicende legate alla chiusura della Gazprom – RusVelo. Le sue parole ai microfoni di Radiocorsa: “Sto vivendo un, sono. Vorrei essere ad allenarmi con la mia squadra e avere un programma stabile per il prossimo anno, ma ho scelto di scendere dalla bici. Sono stati anni fantastici che mi hanno portato ad avere un grande bagaglio di esperienza. Speravo dunque di poter passare i miei ultimi anni a trasmetter questa esperienza ai giovani…purtroppo le cose sono andate diversamente”. Per il ...

