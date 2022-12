Uruguay | Luca Ventre fu strangolato da una guardia giurata Ma la procura di Roma archivia

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Ladiha chiesto l’zione per la morte di. Il trentacinquenne morto il 1 gennaio 2021 in. L’uomo, dopo aver scavalcato il cancello dell’ambasciata italiana di Montevideo venne bloccato in cortile da due vigilantes. E morì poco dopo in ospedale. Una morte che, come emerso dagli accertamenti medico-legali compiuti dopo il rientro della salma, è stata dovuta ad “asfissia meccanica violenta ed esterna. Per una prolungata costrizione del collo. Che provocò l’ipossia celebrale dalla quale derivarono il grave stato di agitazione psicomotoria e l’arresto cardiaco irreversibile”.fuLe indagini, coordinate dalladi ...