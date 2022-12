Parigi | colpi d' arma da fuoco in strada in pieno centro | due morti e quattro feriti | Fermato un uomo di 69 anni

Italia Oggi

Una testimone: 'Sette spari ed è stato il panico' L'uomo fermato, dicono sempre fonti di polizia, 'potrebbe avere una sessantina d'anni'. La gente è sotto shock. 'Sette, otto, spari sono stati esplosi ...di arma da fuoco sono stati esplosi aal centro culturale curdo Ahmet - Kaya. Un uomo è quindi stato fermato, secondo fonti della polizia francese. E' di due morti e 4 feriti il primo ... Parigi, colpi arma da fuoco in centro: 2 morti e 3 feriti. Fermato un uomo - ItaliaOggi.it La sparatoria ha avuto luogo nel decimo arrondissement della capitale francese, dove un ex ferroviere ha sparato 8 colpi, uccidendo due persone.Diversi colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi in centro a Parigi uccidendo due persone e ferendone quattro. Un uomo di 69 anni è stato fermato, fa sapere la procura che ha aperto un’inchiesta per ...