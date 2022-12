Napoli | due sconfitte di fila | la reazione di De Laurentiis

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Ilha subito duediin amichevole con Villareal e Lille, ne ha parlato anche Denegli spogliatoi. Il presidente delha brindato con i suoi calciatori, ma non ha partecipato alla cena di Natale tenuta nella serata di ieri. La squadra nelle ultime due uscite allo stadio Diego Armando Maradona ha subito sette gol, sicuramente qualcosa che non fa piacere, nemmeno quando si tratta di un’amichevole. Ma ci sono tante attenuanti, a cominciare dalla preparazione che stanno affrontando gli uomini di Spalletti e ricordando anche che il Lille ed il Villareal cominciano a giocare prima delnei rispettivi campionati. Inoltre ilaveva anche molti calciatori assenti: come ad esempio i cinque che sono rientrati da poco dagli ...

Sky Tg24

... Ivana, assistente parlamentare 60enne di Roma,figli nati dal suo primo matrimonio (si è ... Antonio (soprannominato Bubu), studente 19enne nato a, cresciuto a Cagliari e ora a Roma; Rachele,...Anticipazioni Un Posto al Sole: Ilenia Lazzarin - Filmografia Cinemagemelle a Roma , regia di ... Patrizio Rispo - Filmografia Cinema Nel regno di, regia di Werner Schroeter (1979) ... Napoli, due detenuti evasi da carcere minorile di Nisida e poi ripresi Mercoledì, in occasione dell'amichevole persa al Maradona, Giuntoli ha studiato da vicino Djalò (22) e Bamba (26) ...In casa Inter si studia il “Lukaku 2.0”. Inzaghi studia la coppia inedita in attacco. La vittoria contro la Reggina, sebbene non abbia convinto sotto tutti i punti di vista, ha dato segnali importanti ...