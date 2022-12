Materiale che s' incontra tutti i giorni | al bar | al Super | sul bus Come no

Leggi su iodonna

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Gli sceneggiatori di Emily in Paris amano complicare le cose. Non paghi di averci rifilato un triangolo amoroso con al vertice Emily (Lily Collins) indecisa tra Gabriel (lo chef) e Alfie (il banchiere), finendo per scegliere il secondo (ma il finale della terza stagione riserva sorprese), ora complicano ulteriormente le cose con un nuovo ragazzo molto bello, il ricchissimo Nicolas (Paul Forman, modello-attore). Ma il fascino dell’influencer americana ha dei limiti: il giovane muscoloso ha occhi solo per Mindy (Ashley Park), la chanteuse. Emily in Paris 3: Lucas Bravo, Lucien Laviscount, Paul Forman guarda le foto ...