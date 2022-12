Gragnano | offre un passaggio a un conoscente e poi lo rapina | arrestato

Leggi su 2anews

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Un 20enne diavrebbe prima dato unalla vittima per poi picchiarla, anche col calcio di una pistola, erla della somma di 900 euro. Dà unin auto a un, ma arrivati a destinazione lo aggredisce e lo: è così finito in manette T.M., un 20enne di, in