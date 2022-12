Gas scivola a 84 | 97 euro MWh | valore più basso da guerra in Ucraina

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Il prezzo del gasvenerdì sera del 7,5% a 84,97per megawattora per i futures con consegna a gennaio 2023. E' ilpiùregistrato sul Ttf di Amsterdam da quanto il 24 febbraio è partita l'invasione della Russia in. Il primato precedente era il 16 marzo quando il metano veniva comprato per 85,3.Oggi anche le consegne a febbraio 2023no del 7,5% e si attestano a 86,44per MWh. Il crollo del prezzo del gas è ormai costante da giorni: il primato che arriva al termine della settimana in cui l'pa ha trovato l'intesa sul price cap dinamico fissato a 180al MWh.

