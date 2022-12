Conte al governo | “La vostra giustizia è carezzevole coi colletti bianchi e inflessibile con le persone comuni”

(Di venerdì 23 dicembre 2022) “Il vostro è un disegno dia doppio binario: quellaper potenti e coletti, e quellaper la gente comune. Niente di nuovo: fisco fai da te, condoni fiscali, misure compiacenti per evasori, corruttori, speculatori. Vigileremo con la massima fermezza per impedirvi di realizzare questo disegno e vi inchioderemo alla questione morale, quanto mai attuale perché le istituzioni europee stanno sanguinando. Dobbiamo perseguireed equità, non bustoni di contanti per pochi privilegiati. Per tutto questo anticipo il voto contrario del M5s”. Così il leader del M5s, Giuseppe, nel suo intervento in Aula durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia alla manovra. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il Fatto Quotidiano

