Bianca Atzei choc ho rischiato di dover partorire e fare trasfusioni

(Di venerdì 23 dicembre 2022) La cantanteha spiegato cosa le è successo e ha ringraziato tutto il personale sanitario che le è stata accanto e ai tanti followers che l’hanno supportata.ha parlato per la prima volta dal suo ricovero in ospedale. La cantante, incinta all’ottavo mese, come aveva fatto sapere il suo compagno Stefano Corti,

ilmessaggero.it

, il video dall'ospedale: "Ho rischiato parto e trasfusioni. Sto meglio, il bimbo sta bene" La cantante, in attesa del primo figlio, è stata ricoverata per problemi di salute tra cui una ...Leggi anche >, come sta: 'Ho rischiato di dover partorire e fare trasfusioni'. Il suo racconto su Instagram A lanciare lo scoop è stato Chi , che ha rivelato i primi dettagli delle nozze,... Bianca Atzei ricoverata per polmonite al nono mese di gravidanza: «Ho rischiato di dover partorire prima. Ho a Bianca Atzei è ancora ricoverata in ospedale per una polmonite: ora sta molto meglio, ma la cantante resta in osservazione. Il peggio è passato, ma la paura è stata grande. Bianca Atzei è ancora ...Il video dall'ospedale: «Sto meglio, il mio bimbo sta bene. Non vedo l’ora di tenere in braccio Noa Alexander» ...