Beverly Hills | 90210 | Tori Spelling in ospedale con difficoltà respiratorie | pressione alta e vertigini

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 23 dicembre 2022)è stata ricoverata incon "respirae" e altri sintomi e a confermarlo è stata la star disui social. Brutte notizie per i fan di: a quanto pare l'attrice distarebbe affrontando alcuni problemi di salute, in, in attesa di accertamenti più specifici. Dalle sue parole, comunque, la situazione non sembra grave. La notizia è stata condivisa prima da US Weekly e poi riportata da People.ha informato i suoi fan dell'accaduto attraverso una sa Instagram in cui confessa di essere stata ...