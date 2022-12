Ansu Fati | «Feci un provino con il Real | ma a quei tempi non avevano una foresteria»

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Le parole di, che rivela che prima di accettare il Barcellona fece uncon ilMadrid e come mai l’affare non si fece Intervistato da L’Equipe,ha rivelato un retroscena sul suo passato: prima di firmare con il Barcellona infatti il giocatore fece uncon ilMadrid, rivelando che al tempo le strutture giovanili delle merengues non erano pronte ad ospitare ragazzi provenienti da fuori. Di seguito le sue parole. «Prima di firmare per il Barça, ho sostenuto unper ilMadrid. Tutto è andato molto velocemente da quando sono arrivato in Spagna. Poche settimane dopo il mio arrivo ho iniziato a giocare nell’Herrera e alla fine del 2010 ero al Siviglia con mio ...

