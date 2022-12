Gazzetta del Sud

leggi anchealcultura, il governo vuole eliminare l'App 18: i giovani perderanno 500 euro all'anno Milano Per quanto riguarda Milano , invece, le aperture dei musei in occasione delle ...altrasporti,allo smart working per i genitori di ragazzi under 14,alfacciate e a quello per tv e decoder . Soprattuttoal Superbonus al 110% per tutti, una ... Addio ai bonus facciate e trasporti, e il 110% scende a 90%. Tutte le novità Addio al bonus trasporti , addio allo smart working per i genitori di ragazzi under 14 , addio al bonus facciate e a quello per tv e decoder . Soprattutto ...L'emendamento non supera il vaglio della commissione Bilancio. Offriva un bonus di 150 euro all’anno per ogni animale domestico ...