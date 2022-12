“Vuole una risposta” L’Inter perde la pazienza con un suo giocatore | colpa della Juventus?

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 22 dicembre 2022)sembra si stia innervosendo nei confronti di un suoe potrebbe esserci di mezzo la; cerchiamo di capire meglio. LaPresseIl calcio dei club, dopo la pausa per un mondiale che è stato fantastico, sta per tornare; da gennaio ci sarà un vero e proprio tour de force specialmente con le squadre impegnate su tre fronti. Tra queste troviamo, ovviamente,pronta ad essere protagonista in campionato, in coppa Italia e in Champions League; la prima sfida ufficiale, per i ragazzi di Inzaghi, sarà contro il Napoli, una sfida già decisiva in ottica rimonta scudetto. Mentre tecnico e squadra sono concentrati per ritrovare la miglior condizione possibile, la società lavora sul mercato. Due obiettivi: provare a rinforzare la rosa a disposizione del tecnico e risolvere il prima possibile una situazione ...