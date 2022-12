Uomini e Donne | Alice Barisciani manda una frecciatina a Carola Carpanelli?

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Nel corso dell’ultima registrazione di, quella di mercoledì 21 dicembre 2022, il trono di Federico Nicotera è stato animato ancora una volta dalle liti innescate dalle sue due corteggiatrici, la toscana(la bruna) e la piemonteseViola(la bionda). Subito dopo la puntata, rientrata in possesso dei social,ha pubblicato un post che sembra essere unaproprio nei confronti dell’odiata rivale.gossip, il post didopo la registrazione “State lontani da chi non si incazza mai, non ha mai l’ansia, non sbaglia mai” ha esordito, ripubblicato tra ...

Witty TV

Come sempre, anche durante i giorni di festa, le nostree i nostrisaranno presenti per garantire la sicurezza nelle strade e per correre in aiuto di chiunque abbia bisogno. Dalla nostra ...Dopo Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, anche Luca Onestini ha cercato di rassicurare Giaele De Donà . L'ex tronista diha spronato la discussa concorrente del Grande Fratello Vip ad affrontare questa esperienza senza confidare nel supporto di nessuno. I consigli di Luca Onestini a Giaele De Donà La ... Mercoledì 21 dicembre - Uomini e donne Le puntate | Witty TV Dedica speciale della bresciana sui social: non c’entra Alessandro Vicinanza Nelle ultime ore i social dell’ormai ex dama di Uomini e Donne si ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-fa147173-1121-76fa-35de-dad29e449c ...