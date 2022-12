Agenzia ANSA

... un importante ruolo di mediazione nella partita Ucraina "lo può giocare la, che può spingere Putin a più miti consigli". Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri Antonio, parlando con ...... il futuro delle relazioni economiche con ladopo l'ascesa del centrodestra. Tra Giorgia ... suo "uomo a Pechino" e regista della Nuova via della seta , e Antonioche affida a Pechino un ... Tajani, la Cina può spingere Putin a più miti consigli

Oltre alla Turchia e al Vaticano, un importante ruolo di mediazione nella partita Ucraina "lo può giocare la Cina, che può spingere Putin a più miti consigli". (ANSA) ...