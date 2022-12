Smart working | proroga fino al 31 marzo 2023 solo per i fragili

(Di giovedì 22 dicembre 2022) (Adnkronos) – I lavoratoripotranno lavorare in, sia nel pubblico che nel privato,al 31, ma l’emendamento alla manovraapprovato in commissione Bilancio della Camera “non cita i genitori di figli under 14. Un’occasione persa”. Così Riccarda Zezza, fondatrice di Lifeed, società di education technology che consente alle persone di trasferire tutti i propri talenti tra i propri diversi ruoli attraverso il self-coaching online. ”L’estensione del diritto al lavoro agile per genitori di figli under 14 sarebbe stata un’azione di governo apprezzabile, che poteva rompere uno schema precostituito. Abbiamo bisogno di una spinta al cambiamento, parlare al mercato del lavoro che è cambiato e sta ancora cambiando a velocità mai viste ...

