Schianto tra un' Apecar e due auto | muore un anziano

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Le forze dell’ordine stanno ancora cercando di ricostruire il tragico incidente stradale di questa mattina sulla statale 275 all'altezza di Nociglia, nel Leccese, in cui ha perso la vita un uomo di 74 anni. Oronzo Coppone, alla guida di...

ValsusaOggi

... di una richiesta di proroga delle indagini da parte della Procura sul drammaticodella ... oltre agli eventuali approfondimenti da parte della Procura, potrebbe accadere che qualcunogli ...Ennesimosulla strada che collega Cassino a Sant'Angelo . L'impattoun'auto e un altro mezzo è stato abbastanza violento. Ferita una ragazza per fortuna non in modo grave. Sul posto i vigili del ... VALSUSA, INCIDENTE AL SEMAFORO: SCHIANTO TRA DUE AUTO Un’auto condotta da un 22enne è uscita di strada nel tratto di autostrada compreso da Bariano e Caravaggio. Un incidente si è verificato sull’A35, la Brebemi, nel tratto bergamasco tra Bariano e Carav ...BOTRUGNO – Tragedia della strada questa mattina sulla 275 all’altezza di Botrugno: tre i mezzi coinvolti. A pedere la vita un 73enne di Botrugno alla guida di un’ape. Sul posto due ambulanze… Leggi ...