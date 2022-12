Re Carlo III è il nuovo volto delle banconote britanniche

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Mentre l’Inghilterra si sta ancora abituando alla scomparsa di Elisabetta II i primi cambiamenti sono già stati attuati: la nazionale di calcio inglese ha cantato God save the King ai mondiali in Qatar, per la prima volta dopo decenni è stato un re ad accogliere ilPrimo Ministro e ora la Banca d’Inghilterra ha annunciato l’arrivonuovedi reIII. La Banca d’Inghilterra ha annunciato a inizio settimana le nuoveda 1 sterlina con il ritratto di reIII, che dovrebbero entrare in circolazione a metà del 2024. Le nuoveda 5, 10, 20 e 50 sterline saranno stampate solo per sostituire la valuta usurata o per soddisfare un eventuale aumento della domanda, perciò lecon le immagini della defunta ...