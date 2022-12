Preghiera del mattino del 22 Dicembre 2022 | “Aiutami ad essere pronto”

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Giovedì giorno della devozione al Santissimo Sacramento. Ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami (Sant’Ignazio di Loyola). Chiediamo l’intercessione di Gesù Santissimo Sacramento per questo nuovo giorno affinché possiamo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Lanel testo prende la forma popolare della novena affidandola a San Giuseppe, gli autori ... Un libro che è rivolto a quei sacerdoti che hanno conosciuto il saporefallimento e per questo ......le MissionarieSacro Cuore di Gesù e anni dopo partì per gli Stati Uniti, dove fece erigere scuole, orfanotrofi, collegi femminili, case di riposo, asili, ospedali. La sua forza era laIl vescovo eletto di Rieti, don Vito Piccinonna ha inviato un messagio di auguri al vescovo Domenico, Vescovo di Verona e Amministratore ...Novena di Natale: siamo arrivati al 7° giorno. La preghiera da recitare oggi, 22 dicembre 2022, per avvicinarsi alla Grotta di ...